На Тернопільщині розпочав діяльність другий завод "СЕ Борднетце-Україна"

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, наразі на відкритому підприємстві, яке створили цього року на території колишнього заводу «Агромаш», працює понад 200 осіб.

«Виробництво першого етапу відбувається на виробничій площі близько 8 тис. м кв. На другому етапі буде задіяно 12 тис. м кв виробничої площі», – розповів директор Чортківської філії «СЕ Борднетце-Україна» Олег Білобровко.

Впродовж 2016 року на цих територіях планується будівництво логістично-виробничої та адміністративно-побутових площ. В результаті протягом наступних двох років буде створено ще 2 тис. нових робочих місць.

Голова облдержадміністрації Степан Барна наголосив, що зараз в області створені сприятливі умови для всіх інвесторів.

«У нас діють прозорі правила для всіх, хто хоче вести бізнес в область і працювати в рамках чинного законодавства. Бюджетоутворюючим підприємствам, які до того ж є сумлінними роботодавцями, ми готові надавати всебічну підтримку. Початок діяльності у Чорткові нового підприємства – це хороший знак як для самого міста, так і приклад для інших районів області. А також позитивний сигнал для всіх потенційних інвесторів. На Тернопіллі іноземний бізнес – захищений», – запевнив Барна.

Як повідомляв УНІАН, у березні ТОВ “СЕ Борднетце Україна” придбало виробничі потужності ВАТ “Агромаш” для відкриття нового заводу.

Довідка УНІАН. «СЕ Борднетце-Україна» засноване фірмою Сумітомо Електрік Борднетце у 2006 році. На сьогодні група компаній представлена заводами і представництвами у різних країнах світу, на яких задіяно близько 26 тис. працівників.

Підприємство є системним розробником і постачальником електропроводки для автомобілів «Фольксваген» та «Ауді».

На Тернопільщині ТОВ «СЕ Борднетце-Україна» почало працювати з 2006 року.

На підприємстві працює більше 3,8 тис. осіб.

Cума реалізованої продукції за січень-липень 2016 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросла на 65% до 522 млн грн.