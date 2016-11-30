На Тернопільщині обсяг капітальних інвестицій за 9 місяців зріс на 40,9%

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні статистики, це на 40,9% більше, ніж в аналогічному періоді минулого року.

Найбільше капітальних інвестицій освоєно підприємствами Тернополя (44,1% до загальнообласного обсягу) та Тернопільського району (15,1%).

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На одну особу в цілому по області освоєно 2,657 тис. грн капітальних інвестицій (у січні-вересні 2015 року – 1,735 тис. грн).

Основну частку капітальних інвестицій (99,5% загального обсягу) становили інвестиції в матеріальні активи. Зокрема, у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби спрямовано 53% усіх інвестицій, у будівлі та споруди – 44%.

У нематеріальні активи вкладено 0,5% загального обсягу капітальних інвестицій.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 61,4% загального обсягу інвестицій. Частка коштів населення на будівництво житла становила 21,3%. З державного та місцевих бюджетів інвестовано 9,9%.

За видами економічної діяльності найбільше капітальних інвестицій було спрямовано в сільське, лісове та рибне господарство (36,2% до загального обсягу), будівництво (23,6%), промисловість (19,5%).

Серед промислових видів діяльності найбільше капітальних інвестицій було спрямовано у виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (27,2% до загального обсягу інвестицій у промисловість), виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів (21,1%) та виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (17,9%).

У житловому будівництві освоєно 679 млн грн капітальних інвестицій, що на 1,9% менше, ніж у січні-вересні 2015 року. Питома вага інвестицій у житлові будівлі становила 24%.