На Тернопільщині за 10 місяців створили понад 5 тисяч робочих місць

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, такі дані оприлюднив голова області Степан Барна під час виїзного засідання колегії ОДА.

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За його даними, впродовж 10 місяців цього року в Тернопільській області були зареєстровані понад 3 тис. суб’єктів господарювання, в результаті створено близько 5,5 тис. робочих місць.

«Сьогодні робота кожного голови адміністрації і голови громади має оцінюватися з позиції створення робочих місць. При цьому має відбуватися легалізація робочих місць – адже з підвищенням мінімальної зарплати, яке ми очікуємо з січня місяця, дасть змогу додатково наповнювати місцеві бюджети, особливо в громадах», – зауважив Барна.

Він також закликав керівників районів сприяти підприємцям та дбати про сприятливий мікроклімат для бізнесу.

«Ми маємо створити такі умови на Тернопільщині, щоб люди хотіли тут залишатися і не їхати на заробітки на чужину. Щоб тут, у нас, можна було спокійно і комфортно вести бізнес – при чому, як підприємцям-одноосібникам, так і великим компаніям», – наголосив голова ТОДА.