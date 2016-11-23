МЕРТ підготувало законопроект, який дозволить Україні увійти до ТОП-30 рейтингу Doing Business - Нефьодов

Про це в ході засідання уряду сказав перший заступник міністра економрозвитку Максим Нефьодов.

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За його словами, законопроект представляє два напрямки рішень - довгострокові, які потребують тривалого часу на імплементацію, і рішення, які можна прийняти найближчим часом. Рішення стосуються ключових сфер ведення бізнесу - від будівництва до IT, а також з питань запровадження в Україні Інституту довірчої власності, поліпшення у сфері дотримання прав міноритарних акціонерів, поліпшення прав кредиторів.

«Цей законопроект дозволить покращити позиції України в Doing Business не менш ніж на 40 позицій. У нас є можливість увійти вже в 2018 році в ТОП-30 країн (рейтингу - УНІАН)», - сказав Нефьодов.

Він також повідомив, що найближчим часом документ пройде оцінку експертного співтовариства та громадських організацій. «І вже через кілька тижнів ми винесемо цей законопроект на засідання уряду - для затвердження, а потім і в парламент», - додав Нефьодов.

Зокрема, законопроект передбачає скасування необхідності обов'язкового використання печаток бізнесом, спрощення реєстрації новоствореного юридичної особи як платника податку на додану вартість, дерегулювання отримання дозволів на будівництво.

«В результаті, відсоток вартості бюрократичних процедур у вартості будівництва, за нашими оцінками, знизиться в 3 рази - з більш ніж 15% до 5,2% від вартості будівництва», - зазначив Нефьодов.

Також заступник міністра підкреслив, що законопроект містить норми про спрощення процедури банкрутства, яка в нинішньому вигляді займає не менше трьох років і істотно знижує можливості кредиторів отримати свої кошти.

«Термін процедур банкрутства в Україні займає мінімум три роки, і шанси кредитора отримати щось в цьому процесі становлять не більше 15 коп. з однієї вкладеної гривні. Для підприємств, які вже мають мажоритарного кредитора, майно яких повністю передано в заставу, не потрібен довгий процес з комітетом кредиторів. Ми маємо можливість скоротити термін процедури в 3 рази та зменшити вартість процедури для кредиторів майже в 2 рази», - зазначив Нефьодов.

Також законопроект містить норми про спрощення реєстрації власності і отримання кредитів, поліпшення захисту прав міноритарних акціонерів і виконання контрактів.

Як повідомляв УНІАН, Україна в поточному році поліпшила свої позиції у рейтингу Світового банку Doing Business-2017, піднявшись на 3 пункти – до 80-го місця з 83-го. Найбільший прогрес Україна показала на спрощення відкриття бізнесу (20-е місце з 190), найгірший – у сфері боротьби з корупцією (140-е місце з 190).

За словами глави Мінекономрозвитку Степана Кубіва, Україна в наступному році увійде в ТОП-50 рейтингу Doing Business у разі прийняття Верховною Радою 15 законопроектів, що спрощують підприємницьку діяльність в країні.

Кабінет міністрів 16 грудня минулого року ухвалив дорожню карту дерегуляції, імплементація якої дозволить Україні до 2017 року поліпшити свою позицію і увійти в ТОП-50 рейтингу Doing Business, а в 2018 році – увійти у ТОП-20.