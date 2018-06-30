Слідами "МММ": у фінансовій піраміді з тернопільським корінням люди втратили мільйони

Наразі усіх трьох організаторів шахрайства затримали. Офіційно повідомляється, що вони видурили в людей понад 4 млн грн, хоча вже невдовзі, найімовірніше, дана цифра зросте в десятки разів.

«Слідство буксувало через реформування»

Компанією «Хелікс кепітал Україна» правоохоронці зацікавилися ще на початку року, коли побачили, що є всі ознаки фінансової піраміди.

Оперативники самостійно шукали потерпілих, однак на той час таких не було. Всі вкладали кошти і отримували обіцяні дивіденди за рахунок нових учасників піраміди.

Кримінальне провадження у січні поліцейські таки відкрили: за ст. 190 ч.4 (шахрайство в особливо великих розмірах) та ст. 209 ч.2 (легалізація коштів, здобутих злочинним шляхом).

«Через реформування розслідування буксувало кілька місяців, ми не мали можливості проводити оперативно-розшукову діяльність та негласні слідчі дії. Активізували ми у червні і переконалися, що маємо справу з пірамідою, яка створена для того, щоб незаконно заволодіти людськими коштами. Почали з’являтися перше скаржники, під осінь звернень вже було десятки, оскільки залучати нових людей до піраміди стало важче і люди перестали отримувати дивіденди», – розповідає начальник Тернопільського обласного управління Національної поліції Олександр Богомол.

Слідчі почали відстежувати учасників піраміди аж з 12-ої ланки, доки вийшли на її організаторів. Вже навіть встановивши особи керівників «Хелікса», припинити одразу діяльність піраміди теж не вдавалося. Правоохоронці хотіли арештувати всю трійцю разом, тоді як хтось з них завжди перебував за кордоном. Врешті у грудні таки настав момент, коли затримали усіх трьох.

«Потерпілим є на що надіятися»

Учасники піраміди, які заманювали до неї своїх друзів та знайомих, всі згадки про причетність до «Хелікса» почали видаляти на свої сторінках в соцмережах з появою перших проблем з виплатами.

Після затримання організаторів піраміди, тернополяни пишуть обурливі пусти на адресу тих чи інших осіб, причетних до обману своїх близьких. Тим паче, що дехто з довірливих жителів міста, повіривши у швидке збагачення, продавав автомобіль чи навіть квартиру для того, щоб тільки зробити вклад у «Хелікс».

Водночас, каже Олександр Богомол, з учасників піраміди злочинців не робитимуть. Правоохоронців цікавить лише організатори.

Під час обшуків у них вилучено більше як 0,5 млн доларів готівки, арештовано їхні автомобілі преміум-марок, квартири та будинки у столиці та Хмельницькому, а ще – понад 30 банківських карток.

«Яка сума арештована в банках – ще з’ясовуємо. Не робили цього до арешту, щоб не сталося витоку інформації. Але зважаючи на арештоване майно та рахунки, потерпілим є на що надіятися. Закликаю звертатися якнайшвидше з заявами, щоб ми могли оперативно розслідувати дане провадження, швидше скерувати його до суду і людям швидше віддали втрачені ними кошти», – каже Богомол.

На початку затримання мова йшла про 17 потерпілих та 2,7 млн грн збитків. Цього тижня в поліцію надійшли заяви від ще 20-ти людей, які втратили у «Хеліксі» 1,5 млн грн.

Наразі здебільшого звертаються жителі Тернопільщини, хоча уже надійшли дзвінки з Одеси та Хмельницького.

«Ми вирішили, що через труднощі комунікації потерпілі з інших міст звертатимуться в поліцію на місцях, там оформлятимуть їхні звернення і вже до нас будуть направлятися матеріали для розслідування. Наразі орієнтовну суму збитків важко назвати, ми зможемо її збагнути коли почне звертатися більше ошуканих. Встановлено, що статутний капітал компанії складав лише 451 фунт стерлінгів, а всі інвестиційні проекти, про які розповідали людям організатори піраміди, виявилися фікцією», – каже начальник обласного управління поліції.

При цьому «Хелікс» проіснував майже три роки.

Під час обрання Тернопільським міськрайонним судом запобіжного заходу усім трьом організаторам афери, директор «Хелікс кепітал Україна» Дмитро Нагута повідомив, що компанія залучила 257 тис. осіб, з яких 200 тисяч начебто вже двічі отримували дивіденди.

Втім, переконати суддів у тому, що він не причетний до створення піраміди, йому не вдалося. Суддя винесла ухвалу про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою впродовж двох місяців. Нагута висловлював здивуванням розміром визначеної для нього суми застави у 5 млн грн, мовляв, він не нардеп і не мільйонер. Однак вже наступного дня дану суму було внесено.

Звільненому під заставу Нагуті одягнули електронний засіб відстеження місцеперебування, забрали закордонні паспорти та дали орієнтування прикордонній службі, аби попередити його втечу за кордон. Тим часом на сторінці «Хеліксу» в соцмережах анонсується черговий семінар на Кіпрі, де 14 грудня перед інвесторами обіцяється виступ самого Нагути…

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Тим часом у Тернополі продовжуються семінари від компаній, які за своєю сутністю дуже нагадують фінансові піраміди. Створили їх люди, які побачили успішний донедавна досвід «Хелікса».

При цьому правоохоронці пояснюють, що завадити діяльності цих компаній наразі не можуть.

«Щоб довести факт шахрайства необхідні потерпілі. А на початку діяльності фінансової піраміди ніхто не скаржиться, всі задоволені, бо піраміда розростається, перші вкладники отримують кошти за рахунок нових залучених осіб. Але як тільки буде можливість діяти на випередження – ми діятимемо», – обіцяє Олександр Богомол.

Водночас радник міністра МВС Іван Стойко закликав людей припинити вірити в дива і ставати більш економічно грамотними.

«Наші громадяни повинні розуміти, що не може сьогодні бути 100 чи 200% прибутку. Не дає бізнес таких великих і ще й швидких прибутків. Аферистів зараз багато. В обласних центрах, в райцентрах робиться казна-що. Люди повинні аналізувати, куди вони вкладають кошти, під яким договором ставлять підпис», – наголошує Стойко.