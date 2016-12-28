В Тернопільській ОДА відкрили мультимедійний меморіал Небесної сотні та загиблих бійців АТО

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, освятили знак та відправили поминальну панахиду священнослужителі усіх конфесій.

Участь у відкритті взяли керівники області та міста, військові, громадськість.

Елементом меморіалу став інтерактивний монітор, який містить широку інформацію про загиблих. Серед полеглих – 87 уродженців Тернопільщини.

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«Кожне ім’я – це жертовний подвиг в ім’я народу та України. Вони полягли за те, щоб наша країна не втратила своєї незалежності. Щоб у нашого народу було майбутнє. Тим, що сьогодні над Тернопільщиною мирне небо і ми маємо можливість продовжувати звичний ритм життя, ми завдячуємо цим Героям. Тому знати історію кожного із них – наш обов’язок. Вічна пам'ять і глибока шана кожному полеглому!», – сказав під час відкриття меморіального знаку голова ТОДА Степан Барна.

За словами начальника управління з питань внутрішньої політики, релігій та національностей ОДА Ігоря Кульчицького, раніше меморіальна дошка містила тільки фото та ім’я Героїв, тепер же вона містить біографічні довідки.

«Меморіальна дошка не відповідала ні вимогам часу, ні тому, чого достойні ці хлопці. В результаті консультацій з громадськістю, військовими та експертами – маємо інтерактивний компонент, який дозволяє знайти не тільки ім’я, але й історію життя бійця, місце загибелі», – зазначив Кульчицький.