На Тернопільщині з нагоди 75-ї річниці утворення УПА відкриють пам’ятний знак загиблим воїнам

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це заявив голова Тернопільської ОДА Степан Барна під час засідання оргкомітету щодо відзначення року Української Повстанської Армії, яким проголосили 2017-й рік на Тернопільщині.

За словами Барни, в області також облаштують під’їзні шляхи та встановлять розпізнавальні знаки-вказівники, що ведуть до історичних місць Тернопільщини.

«В області будуть відновлені всі зруйновані могили вояків УПА. А відновлення комплексу в селі Антонівці – взагалі питання принципове», – наголосив Барна.

Також у планах – створення книги та документальної стрічки про діяльність УПА. Впродовж року на Тернопільщині проводитимуться тематичні круглі столи, історичні читання, присвячені цій важливій даті, за участю учасників боротьби. Відбуватимуться літературно-мистецькі зустрічі, мистецькі фестивалі, військово-патріотичні та спортивні заходи, табори, акції, тематичні документальні та художні виставки тощо.

Читайте такожНаступний рік на Тернопільщині оголошено роком ОУН-УПА

«Пам’ять про наших славетних предків повинна жити у серцях всіх прийдешніх поколінь», – підкреслив очільник області.

Він також додав, що за рахунок обласного бюджету ветерани ОУН-УПА отримуватимуть щомісячну доплату до пенсії у розмірі 500 гривень. Передбачені кошти й на лікування ветеранів УПА в реабілітаційному центрі «Говерла» у Моршині.

«На теренах області 486 осіб мають статус учасника УПА. Їхній внесок у боротьбу за незалежність — безцінний. Відтак наше завдання – забезпечити їм соціальний захист, належне лікування й оздоровлення», – сказав Барна.