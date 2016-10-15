У Тернополі відзначили 20-річчя створення Історико-меморіального музею політичних в’язнів.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, участь в заході взяли працівники музею, учасники УПА, політичні в'язні, постраждалі від репресій, науковці, громадськість, представники обласної державної адміністрації та обласної ради.

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«З покон віків кращі сини та дочки України завжди саможертовно боролися за її волю та відродження самостійності. І сьогодні, завдяки роботі музею, ми маємо унікальну можливість відновлювати історичну пам’ять та справедливість. Тут зібрані експонати та матеріали, які розповідають про національно-визвольну боротьбу українського народу. За всі 20 років його функціонування працівники зробили вагомий внесок щодо популяризації історичних надбань. Завдяки цій праці формується свідомість нового покоління», – зазначив під час виступу начальник управління культури ТОДА Григорій Шергей.

Він додав, що такий музей першим відкрили саме у Тернополі.

Зараз він один із найбільших в Україні. Діє музей у підвальних приміщеннях колишньої радянської спецслужби НКВС, НКДБ, МДБ, КДБ (1944-1986 рр.), збережено тодішні камери, нари. У найбільших камерах розміщено стенди, які розповідають про національно-визвольний рух.

Регулярно в музей відбуваються різноманітні тематичні виставки.

Його засновниками є Тернопільський обласний краєзнавчий музей, Інститут національного відродження України та Тернопільська обласна організація Всеукраїнського товариства політв'язнів і репресованих.