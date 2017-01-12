На Тернопільщині викрили працівника банку, який обкрадав рахунки клієнтів

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 26-річний співробітника однієї з банківських установ Теребовлі обкрадав клієнтів понад півроку.

Як з’ясували поліцейські, зловмисник на чотирьох клієнтів фінустанови оформив дублікати електронних гаманців і періодично знімав з них гроші у банкоматі.

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З рахунку одного потерпілого загалом зняв 7 тис. грн, в іншого – 5 тис. Найменша викрадена ним сума – 3 тис. грн. Гроші чоловік витрачав на власні потреби.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження. Поліцейські також перевіряють чоловіка на причетність до інших протиправних діянь.