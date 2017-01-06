На Тернопільщині шахрайка видурила у дівчини гроші та золоті ювелірні вироби

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, в один із магазинів торгово-розважального центру "Подоляни" до продавщиці підійшла жінка і попросила допомогти матеріально, мовляв не вистачає на ліки та харчі. Дівчина дала невідомій 10 грн. Жінка подякувала і начебто на знак вдячності ще розповіла, що над дівчиною висить прокляття. Мовляв, її майбутнє сімейне життя під загрозою, вона не зможе знайти чоловіка та вийти заміж.

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20-річна тернополянка злякалася, однак співрозмовниця тут же запевнила, що за 1 тис. грн може виправити ситуацію.

Дівчина при собі мала лише половину суми, решту додала перстнем та сережками на суму 8,3 тис. грн.

Незнайомка залишила номер мобільного і пообіцяла все повернути після того, як зніме прокляття.

За деякий час дівчина зрозуміла, що стала жертвою шахрайки і звернулася в поліцію.

Правоохоронці 5 червня затримали 34-річну шахрайку з Волинської області, вона зізналася у скоєному і повернула гроші та коштовності.

Щодо жінки відкрито кримінальне провадження за ст. 190 ч. 1 ККУ (шахрайство).

Раніше на Львівщині дівчина винесла шахрайці усі гроші та золото, "щоб відвернути лихо" від батьків.