На Тернопільщині у водія вантажівки викрали майже 90 тисяч гривень

16:41, 18 січня 2017
Тернопіль
162 0

На Тернопільщині у водія вантажівки викрали 88 тисяч гривень.

Усі кошти, які водій залишив у кабіні, викрали / 112.ua

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, водій з Одещини зупинився в придорожньому кафе у Зборові, автомобіль залишив на стоянці поблизу закладу харчування.

Читайте такожНа Харківщині затримали "серійну грабіжницю" супермаркетів

Коли повернувся, замок на дверях був зламаний.

Усі кошти, які він залишив у кабіні, викрали.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 ККУ (крадіжка). 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #поліція#крадіжка