На Тернопільщині у водія вантажівки викрали майже 90 тисяч гривень

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, водій з Одещини зупинився в придорожньому кафе у Зборові, автомобіль залишив на стоянці поблизу закладу харчування.

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Коли повернувся, замок на дверях був зламаний.

Усі кошти, які він залишив у кабіні, викрали.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 ККУ (крадіжка).