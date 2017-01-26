У Тернополі повідомили про підозру патрульному, який побив людину

Як повідомили УНІАН в обласній прокуратурі, встановлено, що 20 грудня 2016 року біля каси одного з магазинів обласного центру поліцейський у відповідь на некоректне висловлювання тернополянина на його адресу вдарив того головою в ділянку носа.

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Конфлікт продовжився біля входу до магазину, де правоохоронець ще кілька разів наніс удари потерпілому, розпиливши сльозогінний газ йому в обличчя.

За заявою потерпілого прокуратурою області було розпочато кримінальне провадження стосовно інспектора роти батальйону Управління патрульної поліції у місті Тернополі за ч.1 ст. 125 КК України( умисне легке тілесне ушкодження) та ч.1 ст. 126 КК України (умисне завдання удару, який завдав фізичного болю і не спричинив тілесних ушкоджень). Сьогодні патрульному повідомили про підозру.