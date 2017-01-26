Міжнародні експерти оцінили прозорість конкурсу на посаду голови Нацполіції

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили сьогодні на прес-конференції в Києві.

Зокрема, експерт з верховенства права у проекті Ради Європи «Підтримка реформи системи кримінальної юстиції в Україні» Мікаел Люнгбо заявив, що конкурс дійсно проходить дуже відкрито та дуже прозоро.

«І жодного разу я не відчував, щоб на мене тиснули», - додав він.

Старший радник з правоохоронних питань Офісу програми ICITAP в Україні Джон Монтаніо також констатував відсутність тиску на нього під час конкурсу.

«Я жодного разу не відчував, щоб хтось до чогось би мене схиляв», - сказав експерт.

Прозорість проведення консультативного конкурсу також відзначив консультант програми допомоги уряду Канади у підготовці кадрів поліції Джозеф МакАллістер.

«Я підкреслюю - все чесно, відкрито, прозоро, ніколи не бачив нічого прозорішого», - заявив він.

Читайте такожГоловний претендент на посаду голови Нацполіції відмовився від участі у конкурсі

Як повідомляв УНІАН, конкурс на посаду голови Національної поліції було оголошено після звільнення у листопаді 2016 року тодішнього керівника відомства Хатії Деканоідзе.

13 січня в Нацполіції поінформували, що взяти участь у конкурсі на посаду керівника відомства виявили бажання 64 кандидати.

Сьогодні, 26 січня, член Консультативної комісії з відбору голови НПУ, директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров заявив, що комісія визначила 10 претендентів на посаду керівника відомства і планує завершити конкурс та представити міністру внутрішніх справ трьох кандидатів не пізніше 6 лютого.