Керівники Тернопільської області беруть участь у польському економічному форумі

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, форум проходить у Підкарпатському, з яким Тернопільщина підписала угоду про співробітництво.

Метою візиту тернопільської делегації є обговорення конкретних проектів та напрямків спільної діяльності.

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Переговори ведуться зокрема щодо посилення співпраці між регіонами, підтримку в процесі децентралізації, залучення польського досвіду утворення гмін (громад), обмін досвідом в сфері інвестування, впровадження технологій використання відновлювальних джерел енергії. Також мова йде про співпрацю в туристичній сфері, оскільки Підкарпаття – один з лідируючих регіонів у цьому напрямку.

Делегація Тернопільської області взяла участь у заході Forum Europa-Ukraina Forum Ekonomiczne / Economic Forum, на якому презентувала свій туристичний, економічний та інвестиційний потенціал.

Також у рамках робочого візиту делегація мала змогу відвідати фотовольтаїчну станцію в Жешуві, основний принцип роботи якої полягає в переробці сонячної енергії на електичну та побувати в науково-технологічному парку в Ясьонці, неподалік Жешува. Важливим елементом знайомства з Жешувом став й огляд аеропорту Жешув-Ясьонка, який за розмірами та потужністю схожий на Тернопільський аеропорт.

Окрім того, делегація ознайомилася з функціонуванням однієї з гмін воєводства, Смолас, в якій майже всі бюджетні установи використовують сонячну енергетику.

Сторони також обговорили реалізацію спільних проектів в рамках участі в Програмі Транскордонного співробітництва "Польща-Білорусь-Україна.

У підсумку обидві сторони висловили готовність підписати план заходів реалізації Угоди про співпрацю між областю та воєводством.

«Очікуємо, що делегація Підкарпатського воєводства відвідає нашу область в травні цього року, де рамках Міжнародного інвестиційного форуму "Тернопільщина Інвест -2017" й відбудеться підписання плану заходів», – повідомив Барна.