На Тернопільщині затримали екс-атошника за скоєний ще до поїздки на Донбас злочин

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, повідомлення про злочинні дії підозрюваного надійшло від потерпілого ще у липні минулого року, проте на час звернення підозрюваний уже перебував на службі в зоні АТО.

За час його відсутності було зібрано достатнього доказів, які стали підставою для порушення кримінального провадження одразу за двома статтями Кримінального кодексу – ч. 1 ст 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) та ч. 1 ст. 296 (хуліганство).

Читайте такожЗаступника прокурора Кіровоградської області затримали під час спроби підкупу - Луценко

Як встановило слідство, під час відпочинку в сільському кафе підозрюваний вчинив конфлікт з 22-річним жителем сусіднього села Козівка. Суперечка переросла у бійку. Боворівчанин, тримаючи в руках пляшку з пивом, вдарив нею свого опонента, в результаті потерпілий отримав тілесні ушкодження голови та обличчя. Судово-медична експертиза кваліфікувала травми як важкі.

На даний час вирішується питанняпро обрання підозрюваному міри запобіжного заходу.