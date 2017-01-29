Львівський суд відмовився взяти під варту київського суддю, спійманого на хабарі

Галицький районний суд Львова відмовив детективам НАБУ у клопотанні про арешт судді Солом’янського районного суду Києва, затриманого "на гарячому" під час одержання хабара у розмірі 22 тисячі доларів.

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Як повідомили у Національному антикорупційному бюро, відповідне рішення судом ухвалено 29 січня.

"Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, що, на думку НАБУ, є неприйнятним", - заявили в НАБУ.

У НАБУ зазначають, що ухвалюючи рішення, суддя Галицького районного суду мотивував його «публічним зверненням Вищої ради правосуддя, яке не має жодної юридичної сили».

«Норми законів та Конституції України, усталена практика арешту суддів, затриманих під час скоєння тяжких злочинів вже після набуття чинності судової реформи, повністю проігноровані. Ситуація, що склалася, на думку НАБУ, суперечить букві і духу судової реформи. Закликаємо компетентні органи та громадськість дати їй належну оцінку, аби унеможливити повторення подібних випадків в майбутньому», - додали в НАБУ.

Як повідомляв УНІАН, суддю Солом'янського районного суду міста Києва затримали 26 січня під час отримання 22 тис. доларів за сприяння у знятті арешту з майна, яке перебувало в заставі.