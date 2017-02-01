Мешканця Тернопільщини заочно засудили до 14 років тюрми за участь у війні на боці "ДНР" (фото)

Як повідомили УНІАН в секторі взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області, встановлено, що житель Чортківського району Німгір Ерднієв у жовтні 2014 року добровільно вступив до незаконного воєнізованого формування терористів та обрав собі позивний «Німсон».

З того часу він діє у складі терористичної групи, беручи безпосередню участь у злочинах бойовиків.

Слідчими СБУ встановлено, що зловмисник, перебуваючи на тимчасово окупованій території, брав участь у діяльності військових підрозділів терористичної організації «ДНР» під час бойових дій проти Збройних Сил України та підрозділів правоохоронних органів, які проводять антитерористичну операцію.

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Зокрема, у лютому 2015 року Ерднієв здійснював збройне захоплення м. Дебальцевого у складі 3-го мотострілкового батальйону «ДНР». У травні того ж року він брав участь у бойових діях проти підрозділів ЗСУ в районі Мар’їнки, а вже з вересня 2015 року засуджений утримував бойові позицій у с. Старомихайлівка Мар’їнського району Донецької області.

Вироком суду його визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України та заочно засуджено до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.