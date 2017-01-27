На Тернопільщині засудили хуліганів, які жорстоко побили атошника

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, державним обвинувачем доведено у суді, що 1 серпня 2016 року біля одного із розважальних закладів с. Городок Заліщицького району троє осіб (двоє з яких є неповнолітніми) грубо порушуючи громадський порядок та висловлюючись нецензурно у бік учасника АТО, нанесли йому більше 50-ти ударів руками та ногами. Того дня, учасник бойових дій на сході України святкував у ресторані своє тридцятиріччя.

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Суд, погодившись із позицією прокурора, призначив покарання одному з обвинувачених за ч.2 ст.296 КК України у виді 2-х років позбавлення волі. Врахувавши, що двоє інших хуліганів є неповнолітніми, їх засуджено до позбавлення волі строком на 1 рік та 6 місяців із застосуванням іспитового строку 1 рік.

Окрім того, відповідно до вироку суду злочинці заплатять потерпілому 72 тис. гривень моральної та матеріальної шкоди.