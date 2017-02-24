Тернопільська міськрада просить у влади тарифів на електрику для міського транспорту на рівні собівартості

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні до Президента України Петра Порошенка, Прем’єр міністра України Володимира Гройсмана та Голови верховної ради України Андрія Парубія, прийнятому на сьогоднішній сесії міської ради.

У ньому депутати нагадали, що 24 листопада 2016 року Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), прийнято постанову № 2021 «Про внесення змін до постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 11 березня 2010 року № 218».

Читайте такожТернопільська міськрада закликала ВР законодавчо заборонити торгівлю з тимчасово окупованими територіями

«Зазначені зміни постанови призвели до того, що КП «Тернопільелектротранс», як і інші підприємства міського електричного транспорту, проводить закупівлю енергоносія за комерційною ціною, не будучи комерційним підприємством. Всі підприємства міського електричного транспорту є соціально орієнтованими підприємствами, які забезпечують перевезення всіх пільгових категорій пасажирів на безоплатній основі, право на пільговий проїзд яким надано діючим законодавством України. І отримує компенсацію за виконану роботу з перевезення пільгових категорій громадян від органів місцевого самоврядування, а не від органу, що надав пільгу», – сказано в зверненні.

Депутати додають, що в ситуації, яка склалася, підприємства міського електричного транспорту змушені пропонувати підняття вартості проїзду, що може спричинити додаткову соціальну напругу серед населення.

«Вказані кроки Національної комісії та уряду породжують відчуття незахищеності підприємств міського електротранспорту, що підриває довіру до влади та її авторитет, а також ставить під сумнів проведення реформування та розвитку екологічно-чистого транспорту в містах України. Згадана вище постанова вже привела до того, що КП «Тернопільелектротранс» почало працювати у збиток і скорочувати транспортну роботу», – сказано у зверненні.

Відтак депутати закликали призупинити дію згаданої постанови в частині міського електротранспорту, в подальшому її скасувати, а також встановити тариф на споживання електричної енергії для підприємств міського електричного транспорту на рівні собівартості.

«Це дасть можливість зберегти та надалі розвивати екологічно чистий вид транспорту, який зокрема забезпечує перевезення соціально-незахищених груп населення, та зберегти робочі місця», – висловили переконання депутати.