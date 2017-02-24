Тернопільська міськрада закликала ВР законодавчо заборонити торгівлю з тимчасово окупованими територіями

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні до голови Верховної ради України Андрія Парубія, прийнятому на сьогоднішній сесії міської ради.

У ньому депутати висловили занепокоєність з приводу відсутності державної політики щодо фактично окупованої території частини Донеччини та Луганщини.

Читайте такожТернопільська міськрада закликає Порошенка повернути звання "Герой України" Бандері та Шухевичу

«Внаслідок відсутності чіткої політики стали можливими торгівля з окупантом, яка здешевлює окупацію країні-окупанту. Закликаючи світ посилити санкції проти Росії, Україна не має права торгувати з вбивцями наших людей. Також здійснюється фінансування підприємств на окупованій території, які працюють виключно з дозволу окупаційної влади незалежно від місця реєстрації підприємств, бо контролювати будь-що на окупованій території може лише окупант», – йдеться у зверненні.

Відтак депутати закликали депутатів Верховної Ради України заборонити торгівлю з тимчасово окупованими територіями на рівні Закону України.