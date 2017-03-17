На Тернопільщині затримали чиновника, який вимагав 80 тисяч гривень хабара

На Тернопільщині затримали чиновника, який вимагав 80 тис. грн хабара

Як повідомили УНІАН у секторі взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області, встановлено, співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою викрили на хабарництві керівника однієї з госпрозрахункових установ Тернопільської облдержадміністрації.

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Правоохоронці встановили, що посадовець вимагав у місцевого підприємця десять відсотків «відкату» за сприяння в укладанні контракту на вісімсот тисяч гривень для проведення ремонтних робіт на об’єктах комунальної власності.

Оперативники СБ України затримали зловмисника у робочому кабінеті під час отримання першої частини хабара у розмірі 32 тис. грн.

Відкрито кримінальне провадженні за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.