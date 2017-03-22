У Тернополі патрульні виявили дезертира, який самовільно покинув військову частину
12:32, 22 березня 2017Тернопіль
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35-річний громадянин перебував в розшуку за дезертирство.
Громадянина доправили до відділку поліції / dpsu.gov.ua
У Тернополі патрульні виявили дезертира, який самовільно покинув військову частину.
Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, інспектори, патрулюючи на вул. Л. Українки, виявили двох підозрілих осіб.
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З’ясувалося, що один із них, 35-річний громадянин, перебуває в розшуку за порушеним кримінальним провадження за ч.4 ст. 407 ККУ – самовільне залишення військової частини або місця служби з 21.11.2016 року.
Громадянина доправили до відділку поліції.
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