У Тернополі патрульні виявили дезертира, який самовільно покинув військову частину.

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, інспектори, патрулюючи на вул. Л. Українки, виявили двох підозрілих осіб.

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З’ясувалося, що один із них, 35-річний громадянин, перебуває в розшуку за порушеним кримінальним провадження за ч.4 ст. 407 ККУ – самовільне залишення військової частини або місця служби з 21.11.2016 року.

Громадянина доправили до відділку поліції.