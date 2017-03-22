У Тернополі патрульні виявили дезертира, який самовільно покинув військову частину

12:32, 22 березня 2017
Тернопіль
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35-річний громадянин перебував в розшуку за дезертирство.

Громадянина доправили до відділку поліції / dpsu.gov.ua

У Тернополі патрульні виявили дезертира, який самовільно покинув військову частину.

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, інспектори, патрулюючи на вул. Л. Українки, виявили двох підозрілих осіб.

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З’ясувалося, що один із них, 35-річний громадянин, перебуває в розшуку за порушеним кримінальним провадження за ч.4 ст. 407 ККУ – самовільне залишення військової частини або місця служби з 21.11.2016 року.

Громадянина доправили до відділку поліції.

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Теги: #поліція#дезертирство