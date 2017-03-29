ВО «Батьківщина» виключила з партії двох депутатів, які проголосували за зміни до Генплану Тернополя.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної організації «Батьківщини», відповідне рішення було прийнято учора на бюро міської партійної організації.

Зокрема виключено з партії депутатів Наталію Шоломейчук та Петра Поврозника.

Щодо керівника фракції «Батьківщина» в міській раді, депутата Андрія Артимовича, який є членом бюро обласної організації, направлене клопотання про його виключення з партії до вищих керівних партійних органів.

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В «Батьківщині» пояснили, що причиною виключення з партії даних депутатів є те, що вони проголосували за зміни до Генерального плану міста Тернополя без попередніх громадських слухань та обговорень, як того вимагала партійна організація та чинне законодавство.

«17 лютого на бюро міської організації «Батьківщина» було прийнято одноголосне рішення рекомендувати депутатам фракції «Батьківщина» не голосувати за зміни до Генерального плану, а винести це питання на громадське обговорення. Прикро, але депутати Тернопільської міської ради фракції ВО «Батьківщина» порушили партійну дисципліну та положення про депутатську фракцію, віддавши свої голоси «за» вищевказані зміни. Такі самодіяльні рішення не минають безслідно. Ми оперативно реагуємо на такі речі і зразу очищуємо наші лави від зрадників», – прокоментував рішення бюро голова міської парторганізації Микола Сліпченко.

Як стало відомо УНІАН, на партійному бюро окрім членів партії були і громадські активісти.

Волонтер та активіст Богдан Брич, який оприлюднив відео з засідання бюро на своїй сторінці в Фейсбуці, висловив переконання, що аналогічно мали б вчинити й інші партії, зокрема ВО «Свобода», депутати якої дали найбільше голосів на підтримку Генплану.

Як повідомляв УНІАН, 24 березня Тернопільська міська рада затвердила зміни до Генплану, за відповідне рішення проголосували 26 депутатів.

Попередньо 24 лютого Тернопільська міська рада не затвердила зміни до Генплану міста через численні зауваження громадськості та депутатів

Активісти протестували проти того, що змінами хочуть узаконити будови в зелених зонах, а також можливого надання паркових зон під будівництво.

Окремо наголошувалося, що зміни не пройшли Громадських слухань, його не розглядала містобудівна рада, в архітекторів теж було чимало зауважень до проекту.

24 лютого було створено робочу групу, яка мала вивчили усі спірні ділянки.

Втім, несподівано на 24 березня було скликано сесію, депутатів про її проведення повідомили 23 березня пізно ввечері, офіційного повідомлення представникам ЗМІ заздалегідь взагалі не надійшло.

Голова постійної комісії міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, депутат міської ради Андрій Шкула висловив переконання, що спочатку необхідно було опрацювати всі зміни, які запропонували представники робочої групи, а вже після цього виносити даний проект на голосування.

27 березня у центрі Тернополя біля пам’ятника Івану Франку на дереві активісти повісили опудало зі свинячою головою, протестуючи проти внесення змін до Генерального плану міста.

На опудалі, яке символізує депутата міської ради, та яке зроблено із використанням справжньої голови та ратиць свині, розмістили плакат з написом: «Тернопільські свині голосують за Генплан».

Невдовзі комунальники зняли опудало.