Тернопільська міська рада затвердила зміни до Генплану.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували сьогодні 26 депутатів із 36 присутніх на пленарному засіданні, яке є продовженням сесії, скликаної на 24 лютого. Тоді депутати відхили розгляд даного питання, оскільки до нього було багато зауважень в представників громадськості та самих депутатів. Зокрема, активісти протестували, що вказані зміни узаконюють незаконні будівництва на території зелених зон, а також передбачають будови й на інших зелених ділянках.

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Відтак було створено робочу групу, яка мала вивчили усі спірні ділянки.

Про те, що сьогодні відбудеться пленарне засідання, депутатів повідомили вчора пізно ввечері.

Офіційного повідомлення про його проведення представникам ЗМІ заздалегідь взагалі не надійшло.

Голова постійної комісії міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, депутат міської ради Андрій Шкула висловив переконання, що спочатку необхідно було опрацювати всі зміни, які запропонували представники робочої групи, а вже після цього виносити даний проект на голосування.

«Натомість рада пішла альтернативним шляхом: прийняла як є, передбачила декілька десятків переспективних змін та запобіжників, звернулась до ДП "Діпромісто" для дострокового внесення змін. Чи спрацює такий спосіб? Хотілося б вірити. З позитивного: на земельній комісії ми знайшли десяток ділянок, наданих комунальним підприємствам під будову, які є зеленими зонами (в тому числі і в парках), а також ділянки-зелені зони, на які є будівельні зазіхання», – написав на своїй сторінці в Фейсбуці Шкула.

Він додав, що його комісія ініціює повернення наданих комунальним підприємствам земельних ділянок.

На сьогоднішньому засіданні депутати прийняли рішення лише щодо внесення змін до Генплану та зонування 6-го мікрорайону, тоді як із 24 лютого залишилося нерозглянутими близько 300 питань порядку денного

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Тернопільська міська рада не затвердила зміни до Генплану міста через численні зауваження громадськості та депутатів

Попередньо активісти та депутати розкритикували проект, зауважуючи, що графічне зображення змін депутатам не роздали, як і не опублікували проект на сайті міської ради за 20 днів до сесії, як того вимагає закон.

Активісти протестували проти того, що змінами хочуть узаконити будови в зелених зонах, а також можливого надання паркових зон під будівництво.

Окремо наголошувалося, що зміни не пройшли Громадських слухань, його не розглядала містобудівна рада, в архітекторів теж було чимало зауважень до проекту.