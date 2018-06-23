Львівське сміття стало загрозою для Тернопільщини через охочих заробити

Як тільки на Тернопільщині були зафіксовані перші випадки несанкціонованого скиду сміття, в якому згодом виявляли чеки з львівських магазинів, голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна доручив правоохоронцям та керівникам громад не допустити завезення в область сміття зі Львова. Втім, це доручення повністю не спрацювало.

Станом на 31 березня на Тернопільщині екологами зафіксовано вже 7 випадків скиду сміття з сусідньої області, повідомив начальник екологічної інспекції Тернопільській області Едуард Ференц. Зокрема, сміття львівського походження виявили у Беримівцях та Малашівцях Зборівського району, Курівцях Бережанського району, смт Скала-Подільська Борщівського району, селах Воля Теребовлянського району та Кутківці Ланівецького району.

«Привозять сміття на стихійні сміттєзвалища вночі або у вихідні, коли його легше непомітно скинути. Викидають на звалища, які не є сертифікованими. По всіх фактах ми повідомили поліцію», – каже Едуард Ференц.

Одного разу про намір скинути одразу дві фури сміття під Тернополем поліцію повідомили небайдужі люди. На об’їзній обласного центру правоохоронці справді виявили вантажівки зі сміттям, водіям яких завадили втілити задумане, натомість змусили їх з вантажем в супроводі поліції покинути межі області.

«На об’їзній є земельна ділянка, власник якої намагається розширити територію шляхом зсипання будівельного сміття. За нашими даними, з цим власником домовився підприємець, який зареєстрований в Борщівському районі. Той уклав договір з комунальним підприємством Львова, завантажив сміття, за незрозумілими документами повезли його до Полтави. Там поліція їх зупинила при спробі скинути, відкрили кримінальне провадження. Арештували ці фури, кілька днів вони пробули в Полтаві. Врешті їх власники домоглися зняття арешту і вантажівки поїхали в Тернопіль», – розповів про обставини інциденту, який стався на початку березня, начальник обласного управління Нацполіції Олександр Богомол.

Тоді погодні умови не дали можливості фурам розвернутися, вони застрягли і тому сміття так і не скинули – підоспіли поліцейські. Але проблема, наголошує Богомол, залишається.

«Тоді ми попередили скид сміття. Та може бути недобросовісний сільський голова чи власник якоїсь ділянки, який захоче заробити 15-20 тис. грн і закопати сміття в себе. 9 фактів по області вже є. Якщо ми не зупинимо цей процес, у нас скоро таких випадків будуть сотні і біду матимемо дуже серйозну», – прогнозує Олександр Богомол.

Зараз перед правоохоронцями стоїть завдання таки спіймати когось «на гарячому», аби показово притягнути до кримінальної відповідальності і запобігти подальшому засміченню області. Адже наразі відповідальність за скид сміття незначна. По 8 фактах оформлено адмінпротоколи, які передбачають штраф на рівні… 580 грн.

Власне через невеликий розмір штрафу і знаходяться особи, які закривають очі на те, що в них на території скидають привезене сміття.

«В ЗМІ повідомляють, що сільські голови, які «не помічають» приїзду фури і розвантаження сміття, отримують 5-10 тис. грн. А є і 25 тис. грн за машину. Це недопустимо. Має бути відповідальність! Годі перетворювати Тернопільщину на смітник Львівської області!», – каже Степан Барна.

На останній колегії облдержадміністрації він висловив претензії за малі штрафи керівнику екологічної інспекції. Мовляв, лише в одному випадку за забруднення території збитки оцінили у 80 тис. грн, в решті – це незначні суми до 600 грн.

Ференц пояснив, що суми збитків та штрафи визначаються згідно з чинними нормативами.

«Лише в одному випадку в нас була грошова оцінка ділянки. В решті випадків – це території за межами населених пунктів, які не мають проведеної грошової оцінки. Тоді вона визначається на основі діючої методики і її вартість може бути нижчою від реальної у 100 разів. Тому й такі незначні штрафи», – пояснив Ференц.

Водночас Степан Барна дав завдання нараховувати реальні збитки та притягувати винних до відповідальності

«Не може бути такого, щоб засмічення області комусь сходило з рук», – підкреслив голова ТОДА.

Зараз екологи спільно с правоохоронцями думають, як таки заставити осіб, які привозять сміття, а також тих, хто їм сприяє на території області, понести серйозне покарання.

Тим часом Тернопіль вже у скорому часі може зіткнутися з проблемами, аналогічними до львівських. За даними голови Громадської ради при ОДА Валерія Федорейка, місця на Малашівському сміттєзвалищі, куди вивозять сміття з обласного центру, вистачить орієнтовно ще на 1,5-2 роки…