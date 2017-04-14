У Тернополі патрульна поліція із суботи переходить на посилений режим роботи

У Тернополі патрульна поліція із завтрашнього дня переходить на посилений режим роботи.Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, впродовж 15-17 квітня буде залучено додатково ще половину особового складу від кількості патрульних, які щодня виходять на зміну.

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Вони ретельно слідкуватимуть за громадською безпекою та дотриманням водіями Правил дорожнього руху. Особливо стежитимуть, аби водії не кермували транспортними засобами у стані сп’яніння.

Патрулюватимуть місця підвищеної небезпеки (вокзали, автостанції, центральну частину міста, а також місця скупчення людей). Зокрема, піші патрулі будуть зосереджені під час святкувань Великодня біля церков, де відбуватиметься освячення кошиків, а також кладовищ.