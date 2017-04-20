У 2017 році ТОВ «СЕ Борднетце-Україна» планує утричі збільшити виробничі потужності.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це стало відомо під час сьогоднішнього візиту на підприємство голови Тернопільської ОДА Степана Барни у рамках робочої поїздки на Чортківщину.

Будівництво філії ТОВ «СЕ Борднетце-Україна» у Чорткові було розпочато у 2016 році. Зараз на заводі працює понад 500 працівників із середньою зарплатою 4,5 тис. грн., що більше від середньої зарплати по області.

«У 2017 році заплановано завершення реалізації проекту, який дозволить збільшити потужності заводу втричі й дати робочі місця 2,8 тис. працівникам. Наразі найважливіше питання, що стоїть перед керівництвом заводу, – це популяризація такого місця роботи та підняття заробітної плати. Одночасно ми чекаємо, що буде освоєна вся сума інвестицій на реалізацію проекту. На даному етапі вона оцінюється у 12,5 млн євро. Друга черга будівництва заводу, яку планують запустити влітку, по потужності буде більша, ніж перша, що вже функціонує», – зазначив Барна.

Читайте такожНа Тернопільщині програмою "Доступні ліки" планують охопити 250 аптек

За його даними, планується також розширення маршрутних ліній, які будуть доправляти працівників на роботу практично з усіх районів області. Наразі на підприємстві працюють люди з прилеглих районів.

Барна також повідомив, що невдовзі на підприємстві очікується збільшення середньої заробітної плати.

«На даному етапі потрібно створити необхідні умови для роботи підприємства, а вже відповідно, коли робота стабілізується, у керівництва заводу буде можливість забезпечити приріст середньої заробітної плати та розширення соціального пакету», – сказав Барна.

Чортківська філія ТОВ «СЕ Борднетце-Україна» – основний платник податків у Чорткові. Щомісяця підприємство в середньому платить ПДФО близько 500 тис. грн.

Довідка УНІАН. «СЕ Борднетце-Україна» засноване фірмою Сумітомо Електрік Борднетце у 2006 році. На сьогодні група компаній представлена заводами і представництвами у різних країнах світу, на яких задіяно близько 26 тис. працівників.

Підприємство є системним розробником і постачальником електропроводки для автомобілів «Фольксваген» та «Ауді».

На Тернопільщині ТОВ «СЕ Борднетце-Україна» почало працювати з 2006 року.