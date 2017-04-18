На Тернопільщині лише за 2 місяці створили більше робочих місць, ніж за весь минулий рік.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, якщо торік в області створили 5,2 тис. робочих місць, то цього року лише за січень-лютий було створено 7 тис. робочих місць, у тому числі й за рахунок легалізації.

Читайте такожДАБІ Тернопільщини після перевірки контролюючих служб зменшила кількість відмов у 3 рази

«Бізнес, який хоче працювати в області, не отримає жодної перешкоди, лишень би було бажання створювати робочі місця, платити податки і піднімати середню заробітну плату. Коли я став головою адміністрації середня заробітна плата в області складала 2,3 тис. грн. Сьогодні ця сума становить 4 тис. 50 грн. Для мене дуже важливо те, як останнім часом змінилася ситуація в області», – сказав голова ТОДА Степан Барна.

За його даними, перед його призначенням на посаду два роки тому Тернопільщина в рейтингу соціально-економічного розвитку займала 24 місце в Україні.

«За півтора роки роботи за рахунок реального припливу інвестицій нам вдалося підтягнути рейтинг до 15 місця. Темпи розвитку області – дуже добрі. Сьогодні Тернопільщина за цим показником займає четверте місце в Україні, що свідчить про ефективність роботи із залучення інвестицій, а це не може не тішити», – сказав Барна.