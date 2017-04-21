На Тернопільщині за кошти європейських донорів створили кооператив "Старий млин"

На Тернопільщині за кошти європейських донорів у селі Ценів Козівського району створили кооператив «Старий млин».

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, він об’єднав 150 місцевих мешканців, які зможуть на місці якісно переробляти зерно та пшеницю.

Млин не працював впродовж декількох років, проте нещодавно його відремонтували й закупили нове обладнання. Створено 10 нових робочих місць.

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«Ця форма об’єднання громад дає можливість розвивати бізнес на селі, залучати інвестиції та працевлаштовувати населення. У майбутньому Ценів зможе об’єднати під один кооператив не лише мешканців інших сіл, а й районів та областей», – зазначив під час відкриття директор Департаменту агропромислового розвитку ТОДА Віталій Луй.

Він додав, що окрім зернових культур, мешканці села матимуть змогу ще й переробляти корми для тварин, що у подальшому сприятиме розвитку свинарства.

Створення кооперативу відбулося згідно програми Європейського Союзу, ПРООН проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». На перший етап створення виділили 40 тис. доларів США, за ці гроші у кооперативі придбали нове обладнання та відремонтували приміщення.

«Загальний бюджет проекту склав 852 тис. грн, з яких 677 тис. грн виділили ЄС і ПРООН, також разом із нашими благодійниками ми зібрали 145 тисяч. Ще 30 тис. грн виділила місцева і районна влада», — розповів голова кооперативу “Старий млин” Василь Михайлишин.

Загалом на Тернопільщині функціонують вже понад 50 кооперативів, що спеціалізуються у різних галузях сільського господарства.