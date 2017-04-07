На Тернопільщині посіяно 64,7 тис. га ранніх зернових та зернобобових – 52% запланованого.

Як повідомив УНІАН начальник департаменту агропромислового розвитку ОДА Віталій Луй, яру пшеницю посіяно на площі 12,7 тис. га, що становить 60% до прогнозу.

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Ярий ячмінь посіяно на площі 38,6 тис. га (45%), овес – 2,5 тис. га (53%), горох – 10,9 тис. га (93%).

Цукрові буряки посіяно на площі 7 тис. га, що становить 31% до запланвоаного.

Соняшник посіяно на площі 5,1 тис. га (10%).

За даним Луя, підживлення озимих зернових культур проведено на площі 199 тис. га (100% до прогнозу). Крім того, озимий ріпак підживлений на площі 63,9 тис. га (100%).

«У доброму стані посіви озимих зернових культур знаходяться на 53,7% до посіяної площі, 34,1% – у задовільному стані та слабкі і зріджені 12,1%, загинуло – 0,1%. 59% посівів озимого ріпаку знаходяться у доброму стані, у задовільному стані – 27%, 14% – слабкі та зріджені. За час перезимівлі загинуло 0,6 тис. га озимого ріпаку», – уточнив Луй.

Як повідомляв УНІАН, озимі зернові на Тернопільщині посіяно на площі 199,1 тис. га. Зокрема, озимої пшениці – 180,2 тис. га, озимого жита – 1,2 тис. га, озимого ячменю – 17,7 тис. га.

Озимого ріпаку посіяно 64,5 тис. га.