У Тернополі невідомі в балаклавах заблокували вхід у міськраду і зірвали сесію(фото)

Як передає кореспондент УНІАН, про те, що сесія сьогодні не відбудеться через відсутність кворуму у сесійній залі повідомив міський голова Сергій Надал.

Водночас депутати міськради на своїх сторінках в соцмережах повідомляють, що не змогли потрапити в приміщення, оскільки невідомі в балаклавах заблокували вхід в міську раду.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав депутат міськради Андрій Шкула.

«Раду заблокували (з всіх ходів та всередині) невідомі особи. Частина в балаклавах, можливо озброєні. Одному з депутатів забризкали обличчя перцевим спреєм. Депутат просто пробував зайти. Проміжні думки: охоронну фірму, яка забезпечує охорону ради, – під звільнення. Міському голові, були б ми (депутати) мудрі – недовіру», – повідомив Шкула.

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Про те, що сьогодні перед сесію може бути протистояння, депутати міської ради писали у Фейсбуці напередодні. Зумовлено протистояння тим, що ВО «Свобода» звільнила з лав партії трьох депутатів, які не голосували за Генплан, проти внесення змін до якого виступали громадські активісти та архітектори.

Після цього на даних депутатів почали чинити моральний тиск, аби вони здали мандати. Учора їм почали приходити СМС з погрозами, зокрема, кинути їх у смітник.

Смітники під мерію справді привезли.

"Близько 7:15 всередину приміщення увійшло близько 20 молодиків. Ймовірно, це "незалежна громадськість" і "прості виборці", котрі прийшли просити "зрадників-депутатів" скласти мандат. Окрім того, від 7:30 і на цю хвилину зник зв'язок з камерами відео-спостереження міської ради (заблокований зовнішній канал доступу до них). Після того, як припинили роботу камери вантажівкою було підвезено "іменні" смітники", – описав на своїй сторінці в Фейсбуці ситуацію один із трьох екс-"свободівців", депутат Іван Сороколіт.

Врешті міський голова Сергій Надал у сесійній залі оголосив, що сьогодні сесія не відбудеться через відсутність депутатів і кворуму у сесійній залі.

Як повідомляв УНІАН, 24 березня Тернопільська міська рада затвердила зміни до Генплану, за відповідне рішення проголосували 26 депутатів.

Попередньо 24 лютого Тернопільська міська рада не затвердила зміни до Генплану міста через численні зауваження громадськості та депутатів

Активісти протестували проти того, що змінами хочуть узаконити будови в зелених зонах, а також можливого надання паркових зон під будівництво.

Окремо наголошувалося, що зміни не пройшли Громадських слухань, його не розглядала містобудівна рада, в архітекторів теж було чимало зауважень до проекту.

24 лютого було створено робочу групу, яка мала вивчили усі спірні ділянки.

Втім, несподівано на 24 березня було скликано сесію, депутатів про її проведення повідомили 23 березня пізно ввечері, офіційного повідомлення представникам ЗМІ заздалегідь взагалі не надійшло.

На даній сесії 26 депутатів проголосували за зміни до Генплану.

Голова постійної комісії міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, депутат міської ради Андрій Шкула висловив переконання, що спочатку необхідно було опрацювати всі зміни, які запропонували представники робочої групи, а вже після цього виносити даний проект на голосування.

27 березня невідомі у центрі Тернополя на дереві повісили опудало зі справжньою свинячою головою як протест проти внесених депутатами змін до Генплану

На опудалі було розміщено плакат з написом «Тернопільські свині голосують за Генплан».