На Тернопільщині шахраї намагаються видурювати кошти від імені голови ОДА. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, останнім часом до директорів закладів професійно-технічної освіти Тернопільській області телефонують невідомі особи, представляючись помічниками голови Тернопільської ОДА Степана Барни, з проханням перерахувати кошти начебто у благодійний фонд сиріт.

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«Тернопільська облдержадміністрація заявляє, що від імені керівника області подібних розпоряджень, прохань та інших доручень не надходило. Ці люди – шахраї, які маніпулюють суспільною свідомістю. Аби не потрапити на шахрайський гачок, будьте пильними й ретельно перевіряйте інформацію. Не дайте зловмисникам ввести себе в оману і при виявлені подібних фактів негайно повідомляйте у поліцію», – йдеться в повідомлення прес-служби ОДА.

Наразі з приводу даних випадків поліція проводить перевірку.