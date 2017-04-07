Телефонний шахрай видурив у жителя Тернопільщини 4 тисячі гривень
12:23, 07 квітня 2017Тернопіль
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За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.
Злодій випитав усю секретну інформацію і зняв з картки 4 тисячі гривень / zn.ua
Телефонний шахрай видурив у жителя Тернопільщини 4 тис. грн.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, невідомий зателефонував мешканцю одного з сіл Лановецького району й повідомив, що термін дії його картки завершився. При цьому запропонував в телефонному режимі виробити нову.
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Відтак випитав усю секретну інформацію і зняв з картки 4 тис. грн.
За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.
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