Телефонний шахрай видурив у жителя Тернопільщини 4 тисячі гривень

Телефонний шахрай видурив у жителя Тернопільщини 4 тис. грн.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, невідомий зателефонував мешканцю одного з сіл Лановецького району й повідомив, що термін дії його картки завершився. При цьому запропонував в телефонному режимі виробити нову.

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Відтак випитав усю секретну інформацію і зняв з картки 4 тис. грн.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.