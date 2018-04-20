Команда мера Тернополя опинилася в епіцентрі чергового скандалу

Здавалося б, після кількаденного снігового колапсу наприкінці минулого року, який викликав у тернополян потужну хвилю обурення, а поліція за фактом халатності, яка завдала місту чималих матеріальних збитків, порушила кримінальне провадження, міський голова Сергій Надал нарешті займеться міською господаркою.

Натомість – черговий скандал. Його зумовили намагання проштовхнути внесення змін до Генплану, проти яких виступили частина депутатів, архітектори, громадські активісти. Вони наголошували, що дані зміни не затверджували експертною радою, не виносилися на громадські обговорення і мають на меті лише намір узаконити земельні дерибани попередніх років та створити підвалини для чергових. До того ж, нагадували активісти, досі не завершено розслідування у кримінальному провадженні щодо можливої підробки Генплану.

Та все ж команді міського голови вдалося добитися, щоб за даний проект у березні таки проголосували. Його підтримали 26 депутатів. Місцеві ЗМІ писали, начебто ціна голосу за дане питання сягала кількох тисяч негривень.

Водночас даний проект, проти якого активно виступала громадськість міста, не підтримало навіть кілька однопартійців Надала з фракції ВО «Свобода» у міській раді– Ігор Турський, Роман Навроцький та Іван Сороколіт. І вже невдовзі їх виключили з партії.

Власне мова не про рядових депутатів. Турський за минулої каденції був секретарем міськради, Навроцький донедавна очолював міську організацію «Свободи».

Учора Турського, Навроцького та Сороколіта намагалися змусити здати мандати. При цьому балаган, організований «свободівцями» під стінами міської ради, отримав кримінальне продовження. Було травмовано двох депутатів і зірвано сесію міськради, оскільки через перешкоджання народним обранцям вони так і не змогли потрапити в приміщення.

Більше того, поранення одного з депутатів, якому блокувальники мерії влучили яйцем прямісінько в око, після чого його забрала швидка, «свободівці» спробували приписати… журналістам.

Штурханина з кримінальним наслідком

Про те, що їм надходять СМС із погрозами «опальні» депутати писали в Фейсбуці ще напередодні сесії. Відтак закликали правоохоронців та міського голову забезпечити правопорядок.

Та вранці біля мерії з’явилися смітники з наклеєними на них прізвищами Навроцького, Турського та Сороколіта, а вхід в міськраду заблокували люди в балаклавах. Коли депутат від «Блоку партії Порошенка» Юрій Смакоуз спробував пройти на сесію, його не лише не пропустили, а ще бризнули в обличчя з газового балончика. З опіком очей чоловіка доставили в лікарню.

Коли ж під мерію прийшли троє «екс-свободівців» разом з депутатами з інших фракцій, громадськими активістами та своїми виборцями, відбулася словесна перепалка, яка переросла в штурханину.

Поліції вдалося не допустити масових безпорядків, однак депутати на сесію потрапити так і не змогли. Відтак вони написали заяви в поліцію, за фактом перешкоджання роботи депутатів відкрито кримінальне провадження. В його ході слідчі також дадуть правову оцінку травмуванню Володимира Міська. У чоловіка через кинуте в око яйце трісла судина. «Свободівці», які блокували вхід у мерію, одразу почали показувати пальцем наверх, мовляв, це зробили журналісти, які саме знімали усі події з балкону міськради.

«Стаюра (Володимир Стаюра, керівник фракції ВО «Свобода» в міській раді – УНІАН) кричав, що яйце кинули журналісти з балкона. Ще й рукою показував у нашу сторону. Його фантазію підтримали бовдури, що були поруч нього. Образливо. Чому це депутат міської ради, керівник ТМО "Свобода" викрикує брехню? Чому я, українець, вирісши в селі поблизу Тернополя, живучи в Тернополі вже шість років, маю чути у свою сторону "пам'ятай чужинець, тут господар українець". І де? В рідному місті! Хто тут чужинець? Чому приїжджі "свободівці" правлять балом в Тернополі? Чому, заходячи в міськраду, маю щось пояснювати дитині в балаклаві, яка приїхала з іншої області?», – каже журналіст Назар Наджога, який знімав відео блокування поруч з іншими журналістами.

Зараз представники місцевих ЗМІ очікують офіційних вибачень від Стаюри за свої дії.

Мерію блокували приїжджі, які чужинцями називали тернополян

Сергій Надал після зірваної сесії спробував усунутися від того, що відбулося під стінами мерії, зробивши винними… самих депутатів

«На превеликий жаль, частина депутатів проігнорувала роботу сесії, хоча представники практично всіх фракцій прийшли на сесійне засідання. Представники двох фракцій – «БПП» і «Самопоміч» – не прийшли на роботу сесії, оскільки втрутились у внутрішньопартійний конфлікт, який виник при вході в міську раду. Представники однієї з партій намагалися не пустити до міської ради трьох депутатів, які були виключені з партії ВО «Свобода» через порушення виборчої програми, партійної дисципліни», – процитувала Надала прес-служба мерії.

Про те, як вони насправді «ігнорували сесію», депутати написали в своїх заявах в поліцію. У них вони зокрема просять притягнути до відповідальності Стаюру та любителя помахати кулаками, нардепа від «Свободи» Михайла Головка, які, на переконання міських народних обранців, керували блокуванням ради.

Також серед блокувальників були помічені працівники однієї з комунальних установ обласної ради. Зараз керівництво облради з’ясовує, чому ці люди в робочий час не були на своїх робочих місцях.

Є в громадськості і багато інших питань до організаторів блокування ради.

«Найогидніше - вхід до міськради блокували якісь невідомі у формах і з медалями, кричали людям, що "памятай, чужинець, тут господар - українець". Смішно і гірко. Бо хто ж тоді я і всі ті, хто стояли поруч? Огидно, бо попривозили партійці людей із інших міст, здається, навіть дітей зі шкіл позривали і одягнули у камуфляж. Чого ви їх цим навчите? Хто ви, ті, що власними чи чужими дітьми прикриваєтесь від людей - від виборців трьох непокірних депутатів??? Чому «Свобода» взяла на себе право обмежувати свободу інших людей??? Що це було???? Чому очільник міста, розуміючи, що твориться, так і не вийшов до людей?», – написала на своїй сторінці в Фейсбуці волонтер Ліля Мусіхіна.

Водночас громадські активісти відзначають, що моральний тиск на депутатів та спроба застосувати силу до них принесли і позитив, адже згуртували небайдужих людей, які не бажають миритися з подібним.

«Громада показала, якою згуртованою і міцною вона може бути. Міський голова Сергій Надал вже традиційно не вийшов до громади, зробивши вигляд, що нічого не відбувається. А в офіційному коментарі пошкодував людей, як "стали заручниками трьох депутатів, виключених з партії". Шановний Сергію Віталійовичу! На відміну від ваших побратимів, люди з округів Сороколіта, Турського та Навроцького самі прийшли захистити свій вибір і не вам вирішувати за них», – йдеться в заяві «Автомайдану».

Фракція БПП, від якої під стінами мерії пострадало двоє депутатів, теж оприлюднила заяву, в якій засудила застосування силових методів.

«Це є не цивілізованим і не припустимим», – наголошується у ній.

«В Тернополі партія зганьбилась»

Опальні депутати здавати мандати не збираються. Більше того, стверджують, що мають негласну підтримку серед своїх вже екс-однопарійців-депутатів, які відмовилися брати участь у фарсі під стінами мерії.

«Сергій Надал свідомо чи несвідомо, але топить "Свободу" у Тернополі. На жаль, партія цього не розуміє. А коли зрозуміє, то буде вже надто пізно. Як би гарно "Свобода" не намагалась подавати свої наміри на всю Україну, і особливо для власних партійців з інших міст, але в Тернополі партія зганьбилась», – переконаний депутат Іван Сороколіт.

Він зауважує, що після належного «інструктажу» привезеним з інших міст людям, в тому числі і «свободівцям», було насправді важко зрозуміти, що тернополяни прийшли захищати своїх депутатів.

«Для блокади було змобілізовано масовку переважно з районів Тернопільської області та інших областей. Гості міста навіть не поцікавились, чому для участі у блокуванні доступу депутатів окрім Володимира Стаюри не вийшов жоден інший депутат-«свободівець» тієї ж Тернопільської міської ради. Саме тому мізерна кількість «свободівців» міста Тернополя зголосилась долучитись до цього «шоу». Не дарма не вийшов вимагати не допускати депутатів і міський голова. Він чудово розуміє як це сприймається тернополянами, що це кримінальний злочин і доручив цю роль виконувати тим, кого не шкода», – каже Сороколіт.

Тим часом депутат Андрій Шкула після вчорашніх подій ініціює перегляд доцільності продовження договору з приватною фірмою, яка здійснює охорону міськради.

«Будемо ставити питання розірвання угод з охороною міської ради, яка профнепридатна та в раді, в принципі, не потрібна. Також підніматимемо питання по керівництву «Тернопільелектротрансу», адже тролейбуси міста використовують як «інформаційні газові камери»: людям у громадському транспорті безперервно «промивають мізки» пропагандою міського голови та чорнухою», – констатує Шкула.

Коли саме відбудеться чергова сесія міської ради наразі невідомо.