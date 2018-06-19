У Тернополі розгорілися пристрасті щодо Генплану з кримінальним відтінком

«Хочуть узаконити земельні дерибани останніх років»

Варіант Генерального плану Тернополя, розробленого у 2008 році проектною організацією ДП «Діпромісто», із врахуванням громадських обговорень, експертиз та погоджувальної комісії було затверджено на сесії міської ради у 2010 році. Після затвердження Генплан не можна міняти 5 років.

При цьому, розповідає голова постійної комісії міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, депутат міської ради Андрій Шкула, у 2011 році Тернопільська міська рада звернулася до ДП «Діпромісто» з проханнями внести корективи до Генерального плану 2010 року.

«У 2011 році змінену версію ніхто не затверджував та й закон цього не дозволяє. Тим не менше міська рада називає її «Генеральним планом 2010 року». З 2011 року до сьогодні міська рада видає з підмальованої неофіційної версії Генплану викопіювання для формування проектів землеустрою – документів на виділення землі. Таким чином видавали під житлову чи комерційну забудову землі на території ринків, зелених зон. Мова про десяток ділянок, які в справжньому Генеральному плані є зеленими зонами, а в сфальшованому – вже ділянками під будови. Якщо депутати проголосують запропонований проект, то фактично узаконять земельні дерибани останніх років», – каже Шкула.

За його даним, зокрема в проекті передбачається віддати під забудову 43 сотих зеленої зони у центральному парку ім. Шевченка , 77 сотих зеленої зони біля ТЦ «Орнава», яку тернополяни вважають частиною парку «Топільче», 50 сотих у Старому парку, близько 2 га у парку «Національного відродження», а також 35 сотих впритул до цього парку.

«Земля надана, але ще не забудована. Якщо зміни до Генерального плану пройдуть – ці ділянки підуть під будову», – застерігає Шкула.

«Доки немає експертизи – затверджувати Генплан не можна»

Активісти та депутати також наголошують, що проект, який виносять на сесію, не був погоджений з експертами і викликає чимало застережень в громадськості. Архітектори нарікають, що їхньою думкою взагалі нехтують.

«Новий Генплан місту однозначно потрібен. Але який Генплан? Доки немає експертизи – то затверджувати його не можна. Якби проект Генплану пройшов містобудівну раду, громадські слухання, були враховані зауваження – то і проблем би не було», – каже голова правління обласної спілки архітекторів Олег Головчак.

Ще у жовтні 2015 року від імені спілки він надіслав офіційного листа міському голові Сергію Надалу, в якому наголосив, що обласна організація Національної спілки архітекторів наполягає на проведенні містобудівної ради щодо розгляду змін до Генплану з проведенням рецензії провідними спеціалістами в галузі містобудування.

У листі також вказувалося, що громадські обговорення без попереднього розгляду спеціалістами є недопустимим.

По суті ж новий Генплан не пройшов ні громадських слухань, ні містобудівної ради.

Директор творчо-виробничого підприємства «Тернопільархпроект», член правління обласної спілки архітекторів Анатолій Водоп’ян зазначає, що у 2015 році на містобудівну раду на розгляд несподівано внесли пропозиції до внесення змін в Генплан.

«Там був величезний масив інформації, я запропонував дати час на його вивчення і потім спільно з фахівцями обговорити запропоновані зміни. Домовилися створити комісію і потім приступити до розгляду запропонованих змін, але потім до цього питання більше не поверталися», – розповів Водоп’ян.

Він додає, що до думки архітекторів влада Тернополя не прислухається, навпаки цинічно використовує фахівців.

«Нами банально прикриваються. Скажімо нещодавно на містобудівній раді ми не погодили будівництво готелю на місці «Гранд Базару» на площі Героїв Євромайдану. При цьому там вже пішла команда видати містобудівні умови», – каже Водоп’ян.

Подібне, за його даними, не є винятком. Фахівці можуть на містобудівній раді висловитися проти будівництва, натомість потім чиновники міськради запевняють, що питання на містобудівній раді уже обговорювалося і дають добро на будівництво. Далі документи затверджують депутати. При цьому ніхто не каже, яке саме рішення було прийнято на містобудівній раді, озвучується лише факт його обговорення.

«Протокол засідання ради не допросишся. Одного разу ми таки вимагали надати протокол, то нам дали, але без належного фактажу», – пригадує Анатолій Водоп’ян.

Хто прикриває в Тернополі незаконні будови

Чималі претензії в архітекторів до начальника міського управління містобудування та архітектури, головного архітектора міста Василя Бесаги, який погоджує незаконні будови. Свого часу активісти уже виступали за звільнення Бесаги з посади, у 2015 році року депутати міськради навіть висловили йому недовіру, однак міський голова Тернополя Сергій Надал до цієї ініціативи не дослухався. Як і нещодавно до рішення спеціально створеної комісії щодо звільнення після снігового колапсу в Тернополі свого заступника з питань ЖКГ Владислава Стемковського.

Стає очевидним, що влада міста не прислухається ні до фахівців, ні до громадськості і тримає на посадах людей, завдяки яким здійснюються сумнівні оборудки.

«Бесага не є самостійною особою. Він виконує те, що йому кажуть зверху. Але не можна сказати, що винен тільки Надал. Є відповідальність і депутатів, які потім голосують за сумнівні проекти. Пригадайте, який скандал був у зв’язку з будівництвом будинку на Привокзальному майдані. Зводити цю будівлю не можна було в жодному разі. Це суперечить містобудівному опорному плану, не можна закривати пам’ятки архітектури іншими будовами, тим паче, що вокзал – це стратегічний об’єкт. Що цікаво, тут же на майдані зліва в новому Генплані передбачена ділянка під ще один будинок, а будувати там – не можна. Або взяти ситуацію на вул. Миру, де окрім парковки під забудову віддали ще частину скверу. Такі рішення потрібно відміняти, їх не можна затверджувати», – підкреслює Олег Головчак.

Він також висловив застереження до схеми, згідно з якою у місті земля у місті забудовникам надається фактично безкоштовно.

«Земля мали б продаватися з аукціонів. Але при цьому законом передбачено, що безкоштовно міська рада може надати землю комунальному підприємству. І в нас почали з’являтися нові КП, землю могли виділити комунальному підприємству, в якому працювало лише дві особи – директор і бухгалтер. І таке КП потім реалізовувало інвестугоди щодо будівництва багатоквартирних будинків», – розповів голова правління обласної спілки архітекторів.

Однак якщо за реалізацію даної схеми чиновників до кримінальної відповідальності притягнути складно, то за підробку Генплану, переконані активісти, хтось повинен нести відповідальність.

«Якщо було підроблення – юридично оцінка буле навіть після узаконення забудов»

Депутат міської ради, член постійної депутатської комісії з питань архітектури Юрій Штопко стверджує, що докази підробки Генплану є.

«Один з епізодів відкритого кримінального провадження стосується існування трьох різних викопіювань з Генплану однієї й тієї ж ділянки на вул. Орлика біля храму. Розумієте масштаб? Три різні копії з одного й того ж незмінного документу!», – каже депутат.

Кримінальне провадження щодо можливої підробки Генплану розслідується правоохоронцями з минулого року. Наразі, каже начальник обласного управління поліції Олександр Богомол, – затримка за результатами експертизи.

«Нами розслідується кримінальне провадження за ст. 367 (службова недбалість) відносно посадових осіб. Зібрано близько 20 місць, де можливі зміни Генплану. З міської ради отримали документацію, також отримали доступ до офіційного документу в «Діпромісті». В грудні 2015 року було призначено експертизу в київському науково-дослідному експертному інституті. Там нам повідомили, що результати експертизи будуть в 3-му кварталі 2017 року. Нас ці терміни не задовольняють, але іншого входу немає через завантаженість експерта. Експерт має сказати: законні є ті зміни, на підставі яких потім видавалися дозволи на будівництво, чи мало місце підроблення», – пояснив Олександр Богомол.

За його даними, якщо буде доведено факт підробки, чиновникам в будь-якому разі доведеться нести відповідальність, навіть якщо депутати узаконять використання виділених земель.

«В будь-якому разі вивчатимемо, чи були спричинені збитки громаді, чи мало місце службове підроблення і перевищення службових повноважень. Бо якщо були допущені порушення при видачі дозволів, то вони все рівно отримають юридичну оцінку, незалежно, чи потім ці виділення землі узаконять», ؘ– зазначив начальник обласної поліції.

Активісти закликають депутатів голосувати згідно совісті

Тим часом громадські активісти докладають максимум зусиль, аби не допустити узаконення забудов в зелених зонах міста.

Сьогодні 23 лютого на одній із ділянок, де заплановано будова на зеленій зоні, активісти саджатимуть дерева. Аналогічні акції хочуть провести і для захисту інших ділянок.

Учора всім депутатам було розіслано СМС із нагадуванням, що від них залежить майбутнє Тернополя. В даному повідомленні депутатів закликають прислухатися до власного сумління і проголосувати так, щоб їм не було соромно перед жителями міста.

При цьому з’явилася інформація про те, що з депутатами «ведеться робота» щодо того, аби вони таки проголосували за зміни до Генплану. За даними журналіста, головного редактора видання «Про все» Бориса Машлянки, чим прискіпливішою стає увага громадськості до Генплану, тим більш істотним стає заохочення.

"Ціна одного депутатського голосу за Генплан Тернополя дуже стрімко зростає. За даними одного з громадських активістів, спочатку пропонували 3 тисячі доларів. Згодом ціна підросла до 5 тисяч. Тепер голосування "За" оцінюють нібито у 10 тисяч доларів за один голос. Вартість, напевно, зросте, бо ще бракує кількох голосів», – написав Машлянка на своїй сторінці в Фейсбуці.

Водночас представники різних громадських організацій планують завтра масово прийти на сесію міськради, аби подивитися, як саме проголосують депутати за сумнівний проект.

А депутат Андрій Шкула розіслав усім своїм колегам інформацію про те, які саме частини Генплану, на його думку, є підробленими і які це може мати наслідки для міста, аби потім депутати у разі підтримання даного проекту не могли сказати, що вони не зорієнтувалися чи не знали, за які порушення голосували.

Андрій Вацик