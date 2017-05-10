На Тернопільщині в одній із шкіл замінили вікна та двері на енергоефективні

На Тернопільщині у Нагірянській загальноосвітній школі І-ІІ ст. Чортківського району замінили вікна та двері на енергоефективні.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, за рахунок освітньої субвенції на суму понад 300 тис. грн було замінено троє дверей та 59 вікон на пластикові.

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Голова Тернопільської ОДА Степан Барна під час робочої поїздки на Чортківщину зауважив, що це дасть можливість суттєво зекономити видатки на енергоносії.

«Для нас важливо, щоб кожна школа отримувала піклування і тому пріоритетом є не тільки виділення коштів на заробітні плати вчителям, а й на сучасне переоснащення шкіл. Завдяки заміні у даній школі дверей та вікон на пластикові можемо говорити про успішну реалізацію заходів, спрямованих на енергоефективність. Відповідно це дасть можливість суттєво зекономити видатки на енергоносії. Водночас усі зекономлені кошти мають надалі вкладатися в енергоефективні заходи, а також у покращення умов функціонування школи», – наголосив Барна.

Він додав, що у планах – підготувати Нагірянську школу до отримання статусу опорної або ж філії опорної школи, що дасть можливість учням у перспективі отримати і якісну освіту, і добрі умови для навчання.

Довідка УНІАН. У Нагірянській школі навчається 130 учнів, це найбільша кількість дітей серед шкіл-дев’ятирічок у Чортківському районі. Також на базі школи працює навчально-експериментальний майданчик за темою «Система спортивно-оздоровчої та профілактичної роботи в школі зі зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей», створено філіал Всеукраїнської комп’ютерної школи, молодіжний туристичний клуб «Перевал», працюють предметні гуртки, спортивні секції.