На Тернопільщині 11 створених цього року у селах опорних шкіл отримали 1,5 мільйона гривень

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це сьогодні під час онлайн наради з керівниками районів та громад області поінформував голова Тернопільської ОДА Степан Барна.

«Важливо розуміти, що створення опорних шкіл - це нова якість освіти, вищий рівень матеріально-технічного забезпечення шкіл у райцентрах та селах. Нинішня освітня реформа дає змогу створити таку сільську школу, яка нічим не поступатиметься елітній міській. Сьогодні держава дає підтримку тим, хто впроваджує реформи. Водночас, має бути бажання на місцях: бажання голів райдержадміністрацій, голів громад організувати процес і дати людям, дітям нові можливості», - сказав Барна.

Водночас він підкреслив, що мова в жодному разі не йде про закриття шкіл, а лише про оптимізацію структури і створення відповідних філій.

«В реформі освіти у нас центром є дитина - тож, жодне рішення не буде ухвалене в супереч її інтересам. Але при цьому ми маємо раціонально використовувати наявний фінансовий ресурс і примножувати його», - сказав Барна.

За даними управління та науки Тернопільської ОДА, наразі в області зареєстровано 9 опорних шкіл в районах та 2 у громадах. Ще п’ять - на стадії реєстрації.

Як повідомляв УНІАН, з метою надання дітям якісної освіти в сільській місцевості на Тернопільщині почали створювати опорні школи. Опорною стає школа з кращою базою, до неї довозять дітей з сусідніх сіл.

При створенні опорної школи інші школи стають філіями, є лише один директор, керівники прилеглих навчальних закладів вже стають завідувачами філій.