На Тернопільщині у квітні найбільше подорожчали овочі та фрукти, подешевшали – яйця та масло

В Тернопільській області у квітні найбільше подорожчали овочі та фрукти, подешевшали – яйця та масло.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласному управлінні статистики, на споживчому ринку області у квітні в порівнянні з березнем ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,1%.

Подешевшали яйця – на 19,5%, молоко – на 0,6%, масло – на 0,7%. Натомість фрукти подорожчали на 5%, овочі – на 6%, риба – на 3,2%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,4%, у т.ч. на алкогольні напої – на 0,5%, тютюнові вироби – на 0,3%.

Одяг і взуття подорожчали на 1,6%, зокрема, взуття – на 2,2%, одяг – на 1,2%.

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Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 2,9% відбулося головним чиним за рахунок підвищення тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 57,2%, водопостачання – на 11,7%, каналізацію – на 8,5%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 1,6% за рахунок подорожчанням фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання на 1,7% та амбулаторних послуг – на 1,4%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 0,5% спричинено в основному подорожчанням палива та мастил на 0,7% та проїзду в залізничному та автодорожньому пасажирському транспорті – на 0,6% та 0,5% відповідно.

У сфері зв’язку ціни зросли на 3,3%, що пов’язано з подорожчанням поштових послуг на 42,4% та мобільного зв’язку на 4,8%.

Довідка УНІАН. З початку року індекс споживчих цін зріс на 5,3%.