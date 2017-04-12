В Тернопільській області у березні найбільше подорожчали цукор та фрукти, подешевшали – яйця та молоко. Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласному управлінні статистики, на споживчому ринку області у березні в порівнянні з лютим ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,4%.

Подешевшали яйця – на 9,6%, молоко – на 2%, риба – на 1,6%.

Натомість цукор подорожчав на 4,4%, фрукти – на 4,1%, хліб – на 2%, овочі – на 1,3%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби збільшились на 0,9%, у т.ч. на тютюнові вироби – на 2,3%, алкогольні напої – на 0,1%.

Одяг і взуття подорожчали на 6,7%, зокрема, взуття – на 7,1%, одяг – на 6,2%.

Зростання тарифів на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 5,2% відбулося головним чином за рахунок підвищення тарифів на електроенергію на 28,1%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 0,6%, при цьому амбулаторні послуги подорожчали на 1,7%, фармацевтична продукція – на 0,5%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 0,1% спричинено в основному подорожчанням проїзду в залізничному транспорті на 3,5%, та автодорожньому – на 1,1%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 1,9%, за рахунок підвищення тарифів на поштові послуги на 17,1%.

Послуги ресторанів та готелів подорожчали на 2,7%.

Довідка УНІАН. З початку року індекс споживчих цін зріс на 4,2%.