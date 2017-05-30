На Тернопільщині агропромислове підприємство самовільно зайняло землю вартістю 4 мільйони гривень

Підприємство самовілно "окупувало" понад 318 га землі.

На Тернопільщині Теребовлянською місцевою прокуратурою розпочато кримінальне провадження стосовно агропромислового підприємства, яке самовільно зайняло понад 318 га землі. Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Тернопільської області, посадові особи приватного агропромислового підприємства самовільно зайняли землі державної форми власності. Відтак, державі було завдано збитків на суму понад 4 млн грн. Читайте такожНа Тернопільщині посадовці сільради підробили рішення сесії про виділення землі Злочин викрито співробітниками прокуратури спільно із працівниками Служби безпеки України в Тернопільській області. Кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.197-1 КК України (самовільне зайняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її законному володільцю або власнику). Нагадаємо, що на Тернопільщині прокуратура не дала виплатити 32 мільйона гривень фірмі, яка неякісно відремонтувала дорогу.

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