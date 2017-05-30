На Тернопільщині агропромислове підприємство самовільно зайняло землю вартістю 4 мільйони гривень
Підприємство самовілно "окупувало" понад 318 га землі.
На Тернопільщині Теребовлянською місцевою прокуратурою розпочато кримінальне провадження стосовно агропромислового підприємства, яке самовільно зайняло понад 318 га землі.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Тернопільської області, посадові особи приватного агропромислового підприємства самовільно зайняли землі державної форми власності.
Відтак, державі було завдано збитків на суму понад 4 млн грн.
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Злочин викрито співробітниками прокуратури спільно із працівниками Служби безпеки України в Тернопільській області.
Кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.197-1 КК України (самовільне зайняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її законному володільцю або власнику).
Нагадаємо, що на Тернопільщині прокуратура не дала виплатити 32 мільйона гривень фірмі, яка неякісно відремонтувала дорогу.