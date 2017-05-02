На Луганщині двоє цивільних підірвались на розтяжці, встановленій окупантами.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожПід час обстрілу Мар'їнки поранені двоє місцевих жителів

«1 травня ц.р. у районі населеного пункту Михайлівка місцеві жителі підірвались на розтяжці, один з них загинув. Місцева окупаційна влада намагається приховати факт встановлення мінних загороджень військовослужбовцями інженерно-саперного підрозділу так званих «ЗС «ЛНР» та звинувачує диверсійно-розвідувальну групу сил АТО», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-центру штабу АТО, 1 травня окупанти 55 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, жоден військовослужбовець не загинув, четверо отримали поранення.