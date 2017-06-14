В Тенопільській області відкрили дитсадок, створення якого коштувало 1,3 мільйона гривень (фото)

На Тенопільщині в селі Городище Козівського району відкрили дитсадок, створення якого обійшлося в 1,3 млн грн. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, відкриття дошкільного навчального закладу в селі чекали з 2010 року. Протягом 2016-2017 років робота в даному напрямку активізувалася, були виділені необхідні кошти і врешті дитсадок було здано.

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Дитсадок «Пізнайко» розміщується в адмінбудівлі сільради і займає три поверхи правого крила. Тут створено ігрову кімнату, спальню, санвузол, харчовий блок, актовий зал. Після капремонту приміщення забезпечено електрикою, водопроводом, каналізацією, також закуплено меблі, інвентар, посуд. За кошти сільської ради за 46 тис. грн закуплено та встановлено на подвір’ї дитячий майданчик.

«Минулого року у Тернопільській області було відкрито 8 дошкільних навчальних закладів – це небувалий бум за всю історію незалежності України. Крім того, ми реалізували кілька сотень проектів з реконструкції, капітальних та поточних ремонтів навчальних закладів краю. Ми робимо це, щоб якість освітніх послуг та умови навчання для дітей в сільській місцевості були достойними. А це можливо за умови, коли є партнерство громади та адміністрації, депутатів Верховної Ради і Кабінету Міністрів. На прикладі даного дитсадка бачимо успішний результат такої взаємодії. При цьому важливо, що близько 600 тис грн доклали тут, на місцевому рівні. В цій площині для нас важливо, щоб наповнення місцевих бюджетів давало можливість збільшувати частку співфінансування в реалізації подібних проектів у всій Тернопільській області», – сказав під час відкриття дитсадка голова ТОДА Степан Барна.

Загальна кошторисна вартість проекту склала 1,3 млн грн. З них 1,195 млн грн було виділено як субвенція на соціально-економічний розвиток окремих територій за поданням народного депутата України Тараса Юрика.

«Жителі Городища дуже активно лобіювали створення дошкільного закладу в селі, бо проблема існувала близько 20 років. Неодноразово підходили з пропозиціями, з проханнями допомогти. Отримавши переконливі аргументи від батьків та місцевої громади, я звернувся до прем’єр-міністра. Уряд поставився з розумінням, і на сьогоднішній день ми вже маємо результат – кошти були виділені, ремонтні роботи проведені і ось в селі є дитсадок», – сказав під час відкриття Юрик.