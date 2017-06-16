У Тернополі на могилі загиблого в АТО земляка відкрили пам’ятник

У Тернополі на могилі загиблого в АТО бійця ДУК «Правий сектор» Віктора Стефановича відкрили пам’ятник. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, пам’ятник відкрили з нагоди роковин загибелі бійця.

Стефанович загинув 15 червня 2015 року під Широкіним внаслідок осколкового поранення сонної артерії. У складі ДУК друг він воював з грудня 2014 року.

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«Пройшло два роки, але в наших серцях завжди житиме пам`ять про патріота, який не на словах, а на ділі показав свою любов до України. Він – приклад для кожного з нас! Нехай подвиг Віктора Стефановича буде дороговказом для нас», – сказав під час виступу голова ТОДА Степан Барна.