На Тернопільщині розпочалася Всеукраїнська проща родин героїв Небесної сотні.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, триватиме вона впродовж трьох днів.

Участь у ній беруть майже 150 членів родин Героїв Небесної Сотні з усієї України.

Почалася проща в Тернополі панахидою та покладанням квітів до пам’ятника героїв Небесної сотні. Також сьогодні в рамках прощі відкриють погруддя наймолодшим загиблим героям-землякам – Устиму Голоднюку та Назарію Войтовичу

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Завтра учасники прощі візьмуть участь в молебні та поході зі свічками у Марійському духовному центрі в Зарваниці, а в неділю – у архиєрейському богослужінні в Зарваниці.

За час перебування на Тернопільщині родичі героїв Небесної сотні також відвідають музей патріарха УГКЦ Йосифа Сліпого у с. Заздрість, побувають у Збаразькому замку, в Бучачі, а у неділю ще візьмуть участь у заходах з нагоди Дня пам’яті жертв політичних репресій та Дня Героїв у Тернополі.

Ініціаторами проведення заходу є громадська організація родин Героїв Небесної Сотні та ТОДА.

Нагадаємо, раніше у Сумах облили жовтою фарбою пам’ятний знак Небесній сотні.