Голова Тернопільської ОДА ініціює омолодження місцевої влади

Голова Тернопільської ОДА Степан Барна ініціює омолодження місцевої влади.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, з цією метою буде проведено конкурс на 100 вакантних посад в системі держуправління.

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«У багатьох обставинах ми потребуємо європейськості. Саме тому поставили собі за мету оновити кадровий потенціал нашої області. Мною підписано розпорядження про набір ста молодих людей на роботу в органи державної влади всіх рівнів: обласної, районної, місцевої. Сподіваюся, що такі кроки дадуть можливість адекватно оцінити і сприйняти державних службовців як людей, котрі справді можуть побудувати нову Україну та нове Тернопілля», – сказав Барна.

При цьому уточнив, яку саме молодь хочуть бачити в органах влади.

«Пріоритетом для нас будуть випускники навчальних закладів Тернопільщини, котрі знають кілька мов, мають вищу освіту і хочуть працювати», – підкреслив Степан Барна.