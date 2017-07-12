На Тернопільщині рибалка врятував двох хлопців, третього не вдалося: потонув разом з ним

На Тернопільщині втонули 12-річний хлопець та рибалка, який намагався його врятувати. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, трагедія сталася учора в Чорткові.

За даними очевидців, близько 13 години троє хлопців пішли купатися на річку біля мосту в місці, пристосованому для відпочинку. В якийсь момент діти почали тонути.

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Їх помітив рибалка, який поруч ловив рибу. Чоловік 1957 року народження кинувся рятувати хлопців, одного витягнув, іншого виштовхав на мілину. Проте третього хлопчика дістати не зміг.

Не вдалося чоловікові і самому врятуватися. Він потонув разом з 12-річним чортківчанином.