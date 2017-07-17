У Тернополі затримали зловмисника, який викрав прапори з алеї Героїв АТО

Правоохоронці затримали зловмисника, який викрав прапори з алеї Героїв АТО у Тернополі. 16 липня до Тернопільського відділу поліції звернувся 22-річний тернополянин, який заявив про крадіжку 6 тис. грн і повідомив, що у протиправному підозрює свого знайомого, котрий декілька днів квартирував у нього.

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Слідчо-оперативна група, яка виїхала до тернополянина, під час огляду місця злочину виявила сумку підозрюваного, а у ній – камуфляжну форму, паспорт та прапор, який був викрадений з алеї на Микулинецькому кладовищі.

Зловмисника поліцейські затримали. Викрадені в знайомого гроші зловмисник встиг витратити на власні потреби, а крадіжку прапорів пояснив тим, що був у нетверезому стані. Затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання згідно статті 208 КПК.

Як повідомляв УНІАН, 9 липня невідомий понищив флагшток на алеї Героїв АТО і вкрав два прапори. Було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 ККУ (крадіжка).