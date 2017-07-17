Затриманого бойoвика "Абрека" відпустили на волю - нардеп

Правоохоронці відпустили бойовика на прізвисько «Абрек», якого вчора, 16 липня, затримали у Дружківці. Про це на своїй сторінці у Facebook написав нардеп, перший заступник голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Ігор Мосійчук.

«Затриманий, але не арештований, а відпущений на волю!», - написав він.

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Парламентар повідомив, що 33-річного бойовика звати Денис Бочаров. Він 2014 року разом з своїм поплічником відправився в окупований Донецьк, де приєднався до терористів.

«Спершу «Абрек» Бочаров воював у складі Слов’янського батальйону, що базувався в Моспіно, з осені був переведений у Фащівку, а потім в Нікішино, де протягом 10 днів брав безпосередню участь в бойових діях проти українських збройних сил. Після цього перейшов до батальйону «Восток» і в його складі воював в Пісках», - написав Мосійчук.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Дружківці поліцейські затримали бойовика, який воював у 5 бандформуваннях.

З 2014 року чоловік перебував у лавах 1-го Слов’янського батальйону, «Востоку», «Оплоту», козачому формуванні, а закінчив службу в «армії ДНР». 33-річний екс-бойовик з позивним «Абрек» був виявлений в результаті посиленого патрулювання міста, що проводиться у вихідні дні.