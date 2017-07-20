У Тернополі знайшли чоловіка, якого вважали безвісти зниклим

У Тернополі виявили чоловіка, якого вважали безвісти зниклим. Як повідомили УНІАН В патрульній поліції Тернополя, до поліцейських надійшло повідомлення, що в одному з дворів лежить напівоголений чоловік. При цьому заявник повідомив, що чоловік не виглядає на пияка чи волоцюгу, і, вочевидь, має проблеми з пам’яттю, оскільки не зміг назвати ні свого імені, ні адреси проживання.

Читайте такожНа Тернопільщині у полі виявили мертвою пенсіонерку, яку шукали з жовтня минулого рокуПрибувши на місце патрульні викликали швидку, тим часом спробували встановити особу. З’ясувалося, що виявлений чоловік – 76-річний мешканець Тернополя, якого розшукували як безвісті зниклого.

Патрульні поліцейські повідомили дружину про місцезнаходження чоловіка. Пенсіонера доправили до медичного закладу