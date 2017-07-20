У наступному році уряд планує виділити на підтримку фермерства мільярд

У Бюджетні на 2018 рік уряд пропонуватиме закласти 1 млрд грн на підтримку малих і середніх фермерів. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на Тернопільщині під час огляду ПАП «Іванівське» заявив Прем`єр-міністр України Володимир Гройсман.

Він наголосив, що Україна сьогодні насамперед зацікавлена не в агрохолдингах, які вирощують і одразу збувають зерно за кордон, а в фермерах, які б його переробляли.

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«Нас цікавить додана вартість. А хто краще буде займатися переробкою, як не місцевий фермер. Хто краще за нього буде дбати про землю і її збереження. Саме тому у проекті бюджету, який ми представимо парламенту у вересні, пропонуємо на цільову підтримку фермерства закласти не менш 1 млрд грн. На початку ми виділимо мільярд, але щоб ці кошти потрапили саме до фермерських господарств. Щоб було не тільки вирощування, а й переробка, а це і нові робочі місця. Бо якщо буде благополучне фермерське господарства, то буде і успішною громада, адже це збільшення податкових надходжень і покращення добробуту людей в громаді», – сказав Гройсман.

Він підкреслив, що розвиток фермерства має стати одним з чинників прискорення економічного зростання в країні, зокрема завдяки створенню додаткової доданої вартості.

Прем’єр-міністр додав, що завдяки підтримці невеликих фермерських господарств очікується і покращення якості продукції.

«Бо весь світ в гонитві за технологіями почав про якість. Тоді як наше завдання зберегти якість: як для внутрішнього ринку, так і для експорту», – зазначив Гройсман.